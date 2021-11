Vambola Paavo | Kehtestagem Ungari eeskujul bensiini maksimumhind 

Ungari fikseeris kolmeks kuuks riiklikult kütusehinnad. Need ei tohi olla tanklates enam kui 500 forintit ehk 1.42 eurot liitri eest. Praegu on fikseeritud hind kolmeks kuuks 480 forintit ehk 1.37 eurot liitrilt. Hindu vaadatakse üle iga kolme kuu tagant. Ülempiiri ajendas kehtestama kiirenenud inflatsioon ja see on riigis üheksa aasta suurim - 6,5 protsenti. Otsuse kohaselt võivad tanklaketid odavamalt müüa, ent kallimalt enam mitte.