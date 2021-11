LINNA- JA VALLAJUHTIDE PALGARALLI TEKITAB PAHAMEELT! Meditsiiniõdede esindaja: tuhat eurot kuus juurde? See on hooldustöötaja töötasu koos ületundidega!

Õdede liidu president Anneli Kannus ei pea õdede ja hooldustöötajate palka sugugi õiglaseks, eriti vaadates, kuidas rallivad linna- ja vallajuhtide või erasektori töötasud. Ta märgib, et õdede ja hooldustöötajate palgatõusu on küll väga suurelt reklaamitud, kuid kõik selle ümber toimuv on töötasu tõstmise lihtsalt ära söönud. „Meid teeb see tegelikult väga morniks,“ sõnab Kannus.