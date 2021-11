KUUS MENETLUST, AGA NULL TULEMUST: K-Rauta ja 1a skeemitavad soodushindadega juba aastaid! Miks tarbijakaitse hammas nende peale ei hakka? 

Õhtuleht hakkas üle-eelmise nädala lõpus koguma Eesti e-poodide hindu. Juba enne 26. novembrit ehk musta reedet on näha, kuidas hinnad pole need, mis nad peaksid olema. Ehkki valikus oli ka muid poode, läks põhiline tähelepanu Leedu firmale UAB Kesko Senukai Digital. Ettevõte peab nii K-Rauta kui ka 1a e-poodi. Tegu on poodidega, mis juba varasematel aastatel on korduvalt saanud meedias pureda hindadega skeemitamise pärast. Võiks eeldada, et „tehnilised probleemid“, millega varem on eksitavaid hindu selgitatud, on ammu lahendatud. Võiks eeldada, et tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, mis on teinud samalaadseid hindade jälgimisi, on suutnud ennast kehtestada ja tarbijate eksitamisele lõpu teha.