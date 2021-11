Ummistust puhastades õnnestus inimesel vannitoa toru üles sulatada 

24. novembril kell 12.19 helistas häirekeskusesse Mustamäe linnaosas Sõpruse puiesteel elav inimene, kes teatas, et on vannitoa torude puhastuse käigus midagi väga valesti teinud, sest torupuhastusvahend sulatas toru ning aine voolab nüüd mööda põrandat. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et kodanik oli eiranud torupuhastusvahendi pakendil olevat juhendit ning kallanud väävelhapet sisaldava vahendi peale kuuma vett, mis sulamise põhjustas. Päästjad korjasid väävelhappe põrandalt kokku spetsiaalse aine abil ning andsid elanikule juhised, et põrand tuleb veel mitu korda üle pesta, kuivatada ning tagada selle kestel pidev ventilatsioon.