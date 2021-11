Jaanus Nurmoja | Kuidas kodanikupalk perevägivalla tiibu kärbib? 

Kodanikupalk pole mõistagi mingi imererelv, mis üksinda „tapab kõik bakterid“ vaata, et igas eluvaldkonnas. Ometi on sellel üks eeldatav mõju piisavalt oluline, kuna lisaks kõigele muule võimaldab see kärpida perevägivalla tiibu. See on rahalise sõltumatuse tagamine üksikisikule. Väärika toimetuleku piires – seega mitte piiramatu finantsvabadusena, küll aga piiramatu aja jooksul. Praegu võiksime rääkida 400 eurost kuus inimese kohta alates sünnist – küll mitte kivisse raiutud, kuid vähimast arutamist väärt suurusest, kuna nii suured on keskmised standardkulutused ühe lapse kohta kuus. Et asi selgem oleks – kaks vanemat ja kolm last võrdub viis kodanikupalka.