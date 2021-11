Rootsi esimene naispeaminister lahkus ametist juba esimesel tööpäeval 

„Ma teatasin [parlamendi] spiikrile, et soovin tagasi astuda,“ teatas sotsiaaldemokraadist Andersson kolmapäeva õhtul ajakirjanikele. Ta märkis, et kogu valitsuse tagasiastumine on ühe koalitsioonierakonna lahkumisel põhiseaduslikuks tavaks. „Ma ei taha juhtida valitsust, mille legitiimsus seatakse kahtluse alla,“ märkis Rootsi poliitik. Ta avaldas lootust, et saab peagi uuesti proovida. Andersson avaldas soovi luua vaid sotsidest koosnev vähemusvalitsus.