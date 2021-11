Prokurörid said erakordsete teenistusalaste saavutuste eest tuhandeid eurosid preemiat  

Preemiasumma on ühele prokurörile 2000 eurot. Preemiat said teiste seas riigiprokurör Kati Reitsak, riigiprokurör Sigrid Nurm, Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Katrin Paesoo ja Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Silva Rood, selgub riigi peaprokuröri Andres Parmase käskkirjast. Preemiat said ka mitmed teenistujad, kes on nimetatud aasta ametniku nominentideks, ja seda erakordsete teenistusalaste saavutuste eest. Näiteks said 2000 euro suuruse preemia riigiprokuratuuri personalitalituse juhataja Marianne Tiigimaa ja talituse nõunik Birgit Roht ning riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna pressinõunik Maria Gonjak.