Pulmakära põhjustas kanade surma 

Ta ütles, et läks pulmalisi korrale kutsuma, kuid sai vastuseks hoopis sõimata. Samuti keeldusid nad talle tekkinud kahju hüvitamast ning leidsid, et jutt muusika tagajärjel kreepsu saanud kanadest on täielik jama. Osapooltel õnnestus sellegipoolest hiljem politseijaoskonnas oma erimeelsused rahulikult läbi rääkida ning praeguseks on nad ka lahenduses kokku leppinud, kinnitab politseiülem.