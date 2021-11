„Ma arvasin, et seal on kari naisi ja kõik on läbipekstud ja õnnetud ja kõik näevad, kui ma lähen."

ÄRA KANNATA VAIKIDES! Naiste tugikeskustest toetust ja abi saanud naised julgustavad teisi lähisuhtevägivalla ohvreid samuti abi otsima. Nende soovitus on pöörduda spetsialistide poole pigem varem kui hiljem. Foto: Yulia Koltyrina / Alamy

2019. aasta 11. novembril pöördus üks naine perearsti poole, et registreerida end mehelt saadud löökide tõttu töövõimetuslehele. Naine istus ja vaatas, kuidas perearst printis välja hulga pabereid, joonides neil alla kõik olulised kohad. Ta andis naisele mõista, et nüüd on vaja tegutseda, öeldes ka kohad ja numbrid, kust abi saab. „Ma arvan, et mäletan seda terve elu ega unustagi ära,“ meenutab vägivalla ohver elumuutvat päeva. Tal on meeles isegi see, mis numbreid kell tol hetkel näitas: „Kell neli päeval!“