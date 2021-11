Juhtkiri | Ebaõnnestunud rahajagamine 

Aastatega on kasvanud riigieelarve nn fikseeritud osa ehk need kulud, mis on teiste seadustega paika pandud, nagu näiteks pensionid, lastetoetused jne. Nende kulude muutmiseks on vaja muuta teisi seadusi. Tänaseks on selliste kulutuste osakaal umbes 80%, samas 15 aastat tagasi oli selliseid kulutusi umbes 60%. Iga aastaga läheb riigieelarve jäigemaks, sest soovitakse, et mingid kulud oleks kaetud kindla protsendiga SKPst, nagu kaitsekulude 2% määr.

Riigieelarve 327 lehekülje pikkusest seletuskirjast saab teada, et uuel aastal „ametkondade koostöö tugevdamise praktikate juurutamine jätkub,“ on plaanis „vähendada terviseriske ja võimestada kogukondi tervislike eluviiside propageerimiseks,“ ja tagada, et „sisuprogrammide tegevused on toetatud.“

Riigieelarvet menetledes on arusaadav, et regionaalsete investeeringute ehk katuseraha jagamine on justkui kerge vahepala. Raha saab iga saadik jagada oma soovi ja südametunnistuse järgi. Ka on kordades hoomatavam Kadrina vabatahtlikule päästekomandole teise korruse ehitus, kui kogukondade võimestamine. Kohe on selgelt näha, kes ja mida toetas.

2,784 miljonist eurost katuserahast ehk 0,02 protsendist riigieelarvest räägitakse rohkem kui kogu ülejäänud 13 miljardi euro suurusest riigieelarvest, sellest saavad aru nii raha saajad kui ka jagajad.

Kuid sellest hoolimata tundub teema mõnele riigikogujale arusaamatu. Mismoodi muidu selgitada, et 32 000 eurot suunati organisatsioonidele, kellel uute reeglite kohaselt pole üldse õigust sellist raha saada. Uuendused ei ole väga keerulised ja neid on kaks: raha tohtis jagada üksnes neile organisatsioonidele, mis on tegutsenud vähemalt teist aastat ja millel on esitatud 2020. aasta majandusaasta aruanne. Mõlemat tingimust on seejuures võimalik lihtsalt kontrollida.