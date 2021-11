PIIRITARA KERKIMINE OLI OHUS? Kaitsevägi otsis veel välkõppekogunemise alguses vajalikku materjali 

Õhtulehele teadaolevalt ajas kaitsevägi veel välkõppekogunemise „Okas 2021“ esimestel päevadel taga Eesti-Venemaa piirile ajutise okastraattõkke püstitamiseks vajaminevaid vaiu. Nimelt nappis neid, et tara püsti ajada. Ka kaitseväe pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm tunnistab, et see oli tõepoolest nii.