Helsingi prügikonteinerist avastati vaiba sisse keeratud 40aastase eestlase laip 

Soome väljaande Ilta-Sanomat teatel avastas verise vaiba laupäeva hommikul prügi välja viinud soomlane. Too märkas 700liitrise prügikonteineri kaane avades kohe verist tekki ja vaipa. Samuti oli punaseid pritsmeid ümbruses mujalgi. Esmapilgul ei osanud mees arvatagi, et prahi seas võiks asuda inimese surnukeha – ta sai pahaseks, et naabrid on jälle konteineri kaaselanikega arvestamata täis toppinud. Järelepärimise käigus selgus, et samas majas elavad naabrid pole sellega seotud, mistõttu suundus mees naabermajja. Ta märkas, et hoone välisuks on avatud ning sealt paistsid vereloigud. Alles nüüd otsustas soomlane helistada politseisse.