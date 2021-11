TABEL | RAHASADU PÄRAST KOHALIKKE VALIMISI: paljud linna- ja vallajuhid keevitasid iseenda palgale juurde 1000 eurot või rohkemgi! 

Pärast kohalikke valimisi pole veel kõik omavalitsused jõudnud otsusele, kes hakkab kohalikku elu juhtima. Samas on selgunud, et nii mõnegi valla- ja linnajuhi palganumbrile on juurde keevitatud 1600, 1200 või 1000 eurot. Keskmiselt lisandus töötasule veidi alla 500 euro, samas mõne juhi palk ei tõusnud sentigi. Kus on seni juhtide palgad tõusnud kõige rohkem?