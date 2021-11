Kaupo Kohv | RMK ei ole Piritat unarusse jätnud 

RMK on Pirital taastanud poollooduslikke kooslusi – niitusid alates aastast 2010 ning 11 aastaga on endisaegse ilme saanud 70 hektarit niitusid. Igal aastal teeme taastamistöid keskeltläbi 30 hektaril – mõnes paigas on vaja võsa võtta, niita ja muid sarnaseid töid teha korduvalt, et maastik näeks taas välja niisugune, mil seal igal aastal heina tehti või loomi karjatati.