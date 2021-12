Balti Jaama turg – moodne kohtumispaik, kust saab värskeimat kraami, toredaid jõulukinke ning kus on lihtsalt hea aega veeta 

Oma turupäeva alustame alati SO Brooklyn toidukohaga – just seal naudime hommikusööki. Seejärel läheb meespere liha valima. Neil on selleks omad kindlad letid, kust leiavad head-paremat nii suvel grillimiseks kui ka talvel ahju panemiseks.

Foto: Marek Metslaid

Kala võtame Kalasaalist Peetri lõheärist. Need müüjad on alati nii heas tujus ja tõesti ei ole saanud kuskilt mujalt värskemat kraami! Ei tea muidugi, kuidas juhtus, et ma jälle lobisemise käigus kalamarja võtsin….

Foto: Heleri Keeman

Suviti armastan jalutada Balti Jaama turu välialal, kust saab igasuguseid värskeid marju. Ka talvel leiab turuhallis erinevaid maitsvaid vilju. Mandariine ostan ma näiteks alati turult – mis siis, et need on tsipa kallimad kui poes, aga see-eest on neil päris maitse. Ja seda ma hindan.

Mis muudab turulkäigu eriliseks, ongi see personaalne suhtumine juba tuttavaks saanud müüjate poolt. Ma tean alati, millise kvaliteediga toiduained endaga koju viin. Ja mugavus! Ühel suurel pinnal on sul tegelikult olemas kõik, mis üldse kodus vaja võiks minna. Sa ei pea eraldi otsima apteeki, lillepoodi ega mahetooteid.

Foto: Heleri Keeman