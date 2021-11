VIDEO | Mari-Anne Härma: võime jõuda plaanilise ravi täieliku taastumiseni juba uue aasta alguses

Tanel Kiik rääkis, et neli nädalat tagasi oli Eesti haigestumise poolest veel kiires kasvutrendis. Kolm nädalat tagasi oli Eesti seitsme päeva nakatumise näitaja Euroopa tipus. Siis töötati välja laiaulatuslikku piirangute paketti. Eesti inimeste pingutuste tulemusena jõudsime kolme nädalaga 2,5kordsesse langustrendi ja Euroopa Liidu riikide seas oleme seitsme päeva nakatumise näitaja poolest 15. kohal ja liigume allapoole, samas kui ülejäänud Euroopa riigid liiguvad üles.

Nakatumisnäitajate langemisel on viis peamist põhjust. Esimene on vaktsineerimine. Tõhustusdoosi on saanud juba üle 150 000 inimese. Teine põhjus on ohutaju tõus ja vastutustundlik käitumine: aidanud on haiglajuhtide, meditsiinipersonali ja teadusnõukoja pöördumised ning halvenenud näitajad. Saadi aru, et viirus on meile jätkuvalt ohuks. Kolmandaks aitasid meetmed ja järelevalve, nagu Covid-tõendi kontrollimine ja vaktsineerimata inimeste kontaktide vähendamine. Neljandaks andis kiire tulemuse kiirtestimine koolides, mis võimaldas katkestada nakkusahelaid. Viiendaks on aidanud distantsõppe rakendamine seal, kus see on olnud mõistlik. Siht on, et lapsed saaksid käia koolis ja täiskasvanutel tuleb olla vastutustundlik. Meetmetest kinnipidamine on aidanud vältida täielikku lockdown'i.

Haiglate ja tervishoiutöötajate töökoormus on Kiige sõnul jätkuvalt ülikõrge. Plaanilise ravi taastamine ei jää raha taha. Covid-19ga seotud kulusid pole võetud tavapärase raviraha seest.

Kiik ise on tõhustusdoosi saanud möödunud nädalal.

Kalle Killar rääkis, et alates 6. detsembrist hakkavad järk-järgult aeguma vaktsineerimise Covid-tõendid, mille tehniline kehtivus on pool aastat. Neil, kes plaanivad lähikuudel reisima minna, tuleks digiloos oma tõendit uuendada. Siseriiklikult tõendi kasutamiseks ei pea uuendamisega kiirustama, kuna tõend kehtib aasta aega. Uuendada võib tõendit näiteks pärast tõhustusdoosi tegemist, pärast mida kehtib tõend aasta aega. Juba täna on digiloos olemas teade inimestele, kelle tõendid hakkavad aeguma. Detsembrist tahetakse eesti.ee kaudu saata teavitus tõendi aegumise kohta.

Ajakirjanik ütles, et Helir-Valdor Seeder palus võimalust tutvuda kõikide koroonavaktsiinide Eestile hankimise lepingutega, aga minister Kiik oli öelnud, et see pole võimalik Euroopa Komisjoni piirangute tõttu. Riigikontroll ütleb, et riigikogu liikmele tuleb see ligipääs tagada. Kas piiramine oli ebaseaduslik või kavatsetakse neid lepinguid nüüd näidata? Kiik vastas, et lepingud on sõlminud Euroopa Komisjon liikmesriikide nimel ja kokku on lepitud, mis ulatuses on need käsitletavad ärisaladustena. Seedrile olla saadetud avalikud osad lepingutest. Kui on veel õigluslikke vaidlusi, siis tuleb need lahendada. Ka erakond Isamaa on olnud vaktsiinide hankimise juures. Kui juristid leiavad, et riigikontrollil on õigus, siis tuleb Kiige sõnul tagada ligipääs riigikogu liikmetele.