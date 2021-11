VIDEO | Zalando käivitas emotsionaalse jõulukampaania, et innustada kogu Euroopat taas rõõmu tundma! 

Zalando on Euroopa juhtiv moe ja elustiili veebiplatvorm. 2008. aastal Berliinis asutatud ettevõte pakub rõivaid, jalanõusid, aksessuaare ja ilutooteid ning paneb 23 turul ligikaudu 45 miljonit aktiivset klienti pealaest jalatallani moodsalt riidesse. Rahvusvaheliste kaubamärkide valikus on nii maailmakuulsaid nimesid kui kohalikke kaubamärke. Platvorm on terviklik moesihtkoht inspiratsiooni saamiseks, innovatsiooniks ja suhtlemiseks. Töötame Euroopa moodsaima tehnoloogiaettevõttena selle nimel, et leida digitaalseid lahendusi moeteekonna iga teguri jaoks: meie klientidele, partneritele ja kõigile Zalando väärtuslikele osapooltele. Meie visioon on olla moe lähtepunkt ja jätkusuutlik platvorm, millel on positiivne mõju inimestele ja meie planeedile.