Arvatavat varast peksnud tivolitöötaja taotleb kohtus hüvitist  

Läinud aasta 14. septembri õhtul pruukis seltskond tivolitöötajaid koos naistuttava ja tolle meeskaaslasega laulukaare all alkoholi. Enne lahkumist avastasid Poola noormehed, et nende kõlar on kadunud. Nad hakkasid seda otsima, kuid ei leidnudki. Süüdistuse järgi tekkis neil kahtlus, et see võib olla kannatanu seljakotis. Too lükkas ühe noormeestest eemale ja püüdis ära joosta, kuid komistas treppidel ja kukkus. Seepeale hakkas üks tivolitöötaja teda rusikatega peksma. Ohver sai kukkumise ja peksmise tõttu raskelt vigastada ja kiirabi viis ta haiglasse. Meedikutel õnnestus kannatanu elu päästa.