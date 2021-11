Juhtkiri | Mis on KOV-juhi õiglane tasu? 

Omavalitsusjuhtide palgad on pärast valimisi terav teema. 30% vallajuhi palgatõus kriibib eriti teravalt hinge, kui koroonakriisis on eraettevõtja langetanud palku 30%, et kuidagi toime tulla.

Rahandusministeeriumis üritatakse leida tasakaalu. See on keeruline, sest avaliku teenistuse palgatase ei saa olla konkureerivates tööturu segmentides turuliider ega ka riigieelarve võimalusi ületav, sest see kahjustaks Eesti majanduse jätkusuutlikkust. Samas ei tohi avaliku teenistuse palgatase turu sarnaste tööde palgatasemest maha jääda, sest nii kannataks avaliku teenistuse jätkusuutlikkus. Koos konkurentsivõimega püüdleb avaliku teenistuse palgapoliitika õiglustunde suurendamise poole, mis tähendab selgeid aluseid palgaotsustele.

Keskmine brutopalk on nelja aastaga kasvanud 19% ehk 1221 eurolt 1448 euroni. Samas kõrgema vallametniku keskmine brutotasu oli tänavu II kvartalis 3123 eurot, võrdluseks keskmine töötasu 1538 eurot; töötleva tööstuse ettevõtte juhi tasu oli 2412 eurot, üldjuhi palk 1914 eurot; suurettevõtete tippjuhid said keskmiselt 3516 eurot kuus. Kas vallajuhi tasu ei ole juba võrreldav turuliidrite omaga?

Selgest visioonist hoolimata on kohalike omavalitsuste juhtide palkade määramine segane. Reaalselt tundub, et palku on sünnis muuta vaid pärast valimisi. Nelja aasta pärast on tõenäosus väiksem, et valija mäletab, kes, kui palju, kellel ja kuidas palka tõstis. Enne valimisi palga tõstmine on selge poliitiline ämber.