Euroopa Liit eraldas Valgevenes lõksu jäänud iraaklaste aitamiseks 700 000 eurot 

Euroliit on eraldanud 700 000 eurot humanitaarabi Valgevenes nii piiridel kui ka riigi sees lõksu jäänud pagulastele ja rändajatele. Euroopa Komisjoni teisipäevases pressiteates seisab, et Komisjon eraldab ka üle 3 miljoni euro, et toetada migrantide tagasipöördumist Lisaks tegi EL ettepaneku kanda musta nimekirja inimkaubandust toetavad transpordiettevõtjad.