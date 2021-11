URETEK – lahendus esmapilgul võimatule probleemile 

Kohale kutsutud ehitusspetsialistid panid pererahva ehmatuseks majale esmapilgul lootusetuna tunduva diagnoosi – maja põrand oli vajunud ning oli reaalne oht, et vajumine võib lõhkuda põrandaküttesüsteemi täielikult.

Pererahval tulnuks teha halb või veel halvem valik. Kas alustada kuluka remondiga, mis oleks võtnud ka mõneks ajaks perelt kodu või lükata probleemi lahendamine määramatusse tulevikku – teades, et olukord halveneb pidevalt. Samas poleks lahenduseks olnud ka põranda väljaraiumine ja uuesti betoneerimine, kuna betoon kuivab võrdlemisi kaua ning tööde teostamise ajal oleks pere pidanud elama mujal. Tasandusvalu lisanuks ainult koormust juurde ning niigi nõrkadel alustel põranda vajumist veelgi suurendanud. Pealegi vähendab tasandusvalu ka põrandakütte efektiivsust. Mida siis teha? Õnneks soovitas üks spetsialistidest pöörduda URETEKi poole ja uurida, kas nemad saaksid abistada.

URETEK on Balti riikides tegutsev juhtiv geopolümeeridega pinnaseparanduse ettevõte, mis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega. URETEK kasutab keskkonnasõbralikke geopolümeervaike, mis sobivad väga erinevasse pinnasesse ja mida „süstitakse“ pinnasesse taastades hoone endise olukorra.

URETEKil on tehnilised konsultandid üle Eesti ning konsultatsioon on tellijale tasuta. Kohale kutsutud URETEKi spetsialistid hindasid põhjalikult olukorda ning leidsid põranda vajumise põhjuse. Põranda rajamisel jäi aluspind korralikult tihendamata, hiljem kuivades liiva ruumala aga vähenes ja see põhjustaski vajumise, mis omakorda tekitas põrandakütte toru katkemise. Sellest tulenevalt oli süsteemis veekadu ja efektiivsuse vähenemine. Veeleke omakorda uhus põranda alt minema niigi kohevat pinnast.