TALLINNA VÕIMUKARIKAST JOOMISE HIND: sotsid võivad kaotada ühe koha Toompeal. Kaalukeeleks on Anastassia Kovalenko otsus 

OOTUS KESTAB: Kuuldavasti lahkub Jevgeni Ossinovski riigikogust, et juhtida Tallinna volikogu. See tekitab küsimuse, kes võtab riigikogus Ossinovski koha. Praeguse seisu järgi on otsustus Anastassia Kovalenko käes, kes käib praegu rohkem läbi keskerakondlastega kui sotsiaaldemokraatidega.