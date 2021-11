Lapsi väärkohelnud õpetajat kaitsnud lasteaiadirektor esitas lahkumisavalduse 

Eesti Ekspress kirjutas möödunud kolmapäeval, kuidas aasta lasteaiaõpetaja tiitliga pärjatud Kaie Raudkivi lõi, mõnitas ja solvas lapsi. Lasteaiadirektor Anne Ööpik ei võtnud Ekspressi kohaselt lastevanemate muresid kuulda: „Kui nad direktorile oma muredest rääkisid, said nad kuulda, et lapsed manipuleerivad nendega, nende kodune elu pole korras ja et Raudkivi on tegelikult südamlik ja tore õpetaja, temaga tuleb lihtsalt kohaneda ja harjuda.“