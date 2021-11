„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Aita Vaher: tutvusin Velloga üliõpilasmalevas ja ta oli juba siis ebanormaalne 

Minu seekordseteks hommikusöögi külalisteks on tsirkuseakrobaat, akrobaatika- ja joogaõpetaja Vello Vaher ja tema särtsakas kaasa - vabakutseline näitleja, draama- ja kõnetehnika õpetaja, laulja ja tsirkusekloun Aita Vaher. „Seda ma ei ütleks, et oleme klounid,“ turtsub Vello, kui teda staarklouni nimega tituleerin. „Aita on teinud klouni, mina ei ole kunagi ennast klouniks pidanud ega ka klouni teinud. Olen ikkagi akrobaat! Kui Aita teeb klounaadi, siis mind huvitab rohkem see, kuidas inimene saab oma kehaga teha ilmvõimatuna näivaid trikke.“ Sellle tõestuseks hüppab mees restorani SMAK rõdu käsipuule, kus teeb jõu- ja ilunumbreid, mis panevad isegi kõike näinud ja kogenud kaasa hirmust värisema ja anuma: „Vello, palun, palun lõpeta ära!!!“