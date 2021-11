HOIAB KINNI! Mart Laidmets: kavatsen oma ametist vabastamise vaidlustada

Esiteks ütlen kohe, et pole nõus oma vabastamisega haridus- ja noorteameti peadirektori asetäitja ametikohalt sel viisil, nagu see on toimunud, ja nende argumentidega, mida on selle põhjendamiseks kasutatud. Kavatsen selle otsuse vaidlustada.

Koroonakriisist rääkides olen jätkuvalt arvamusel, et Eesti haridussüsteem on kriisiga hästi toime tulnud ja seda tänu kõigi asjaosaliste ennastsalgavale pingutusele – alates õpetajatest ja õpilastest ning lastevanematest, koolijuhtidest ja -pidajatest kuni süsteemi toimimise eest vastutavate ametnikeni välja. Kindlasti oleks saanud nii mõndagi teha paremini, kuid selliste mõõtmetega kriis on ka suur õppimise koht. Vaatamata erakorralistele oludele suutsime koos partneritega seada sihid aastani 2035 ning nüüdseks on kõik arutelud läbinud ja valitsuses kinnitatud nii hariduse, eesti keele, noortevaldkonna kui ka teadus- ja arendustegevuse arengukavad. Tänan kõiki panustajaid! Küll on mul kahju, et paljud nende teemade vedajad oma ametikohal ei saanud jätkata. Üheks väga oluliseks eesmärgiks oli meil maailma parima haridus- ja noorteameti loomine. Kasutasime avaliku sektori jaoks uusi ja innovaatilisi lähenemisi. Tunnistan, et kõik ei sujunud veatult ning muudatustega on kaasnenud ka ebaõnnestumisi ning erasektori tippkompetentsi kaasamine on avalikus sektoris jätkuvalt paras väljakutse. Oma ebaõnnestumiste eest vastutan loomulikult mina ise. Surve all ja kiiret otsustamist vajavatel hetkedel sündinud kokkulepped võivad vajada täiendavaid selgitusi.