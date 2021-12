„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Kadri Tali: „Kui naine näeb hea välja, on ta vaba. Aga kui mees näeb hea välja, siis...“

MInu seekordseks hommikusöögi külaliseks on särav muusikamänedžer ja -produtsent Kadri Tali (49). Ta on õppinud Tallinna 3. Keskkoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis ja Eesti Muusikaakadeemias koorijuhtimise erialal. Tegus olnud Eesti Raadio noortesaadete toimetuse uudistereporterina, töötanud kooristuudio Ellerhein dirigendina. Aastal 1996 algatas ta Mittetulundusühingu Hea Muusika Selts ja on selle tegevjuht. Aastatel 1997-2005 oli ta Eesti Kontserdi projektijuht. Aastal 1997 lõi Kadri Põhjamaade sümfooniaorkestri, mille 25. sünnipäeva tähistatakse detsembris uhkete galakontserditega Muusika- ja Teatriakadeemias ja Estonia kontserdisaalis.