MILLES VIGA? Lätis on vaid käputäis börsiettevõtteid ning nendessegi paigutavad enim raha eestlased, mitte lõunanaabrid 

EESTLASTE HUVI OLI LÄTLASTEST SUUREM: Hiljuti Riia börsi alternatiivturule läinud Virši aktsiate esmapakkumises osales 5128 eestlast, aga vaid 4732 lätlast. Foto: Aldo Luud

Võrreldes Eesti ning Leeduga on Lätis ääretult vähe Balti börsi põhinimekirja kuuluvaid ettevõtteid. Neistki üks on õige pea börsilt lahkumas. Mitmed Eesti juhtivad investeerimisgurud nendivad, et nad ei oska Läti olukorda isegi kommenteerida: tegemist on lihtsalt sedavõrd eksootilise turuga!