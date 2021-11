Juhtkiri | Kõik parteid armastavad katuseraha 

President Kaljulaidki nentis riigikogu sügishooaja avakõnes, et riigikogu roll eelarve menetlejana on vähenenud ametnike kasuks, siis kas tõesti on katuseraha see viimane kübe, milles suhtes parlamendiliikmel on veel sõnaõigust? On selge, et kolme miljoni katuserahana üle Eesti ühtlaselt külvamine ei suuda muuta suurt pilti ega tasanda ääremaade mahajäämust. Kui mõne katuse remont vajab otsest rahaeraldust riigikogu poolt, siis on tegu pigem omavalitsuse suutmatuse või kohalike poliitikute kemplusega.