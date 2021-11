Seisukoht | Häbi Eesti vehklemise pärast 

Kõikvõimalikud inimestevahelised konfliktid on keerukad kui labürint, nii et sinna rägastikku pole võõral mõtet astuda. Minu hinge peal on eelkõige vehklemisringkonna suutmatus ala populariseerida. Paremast platvormist kui kaks olümpiamedalit annab unistada, aga mida on selle tuules tehtud?