MULLUSTE KATUSERAHADE KÄEKÄIK: mida teevad abordivastased oma 171 000 euroga? Miks jäi Mongoolia vabastaja tühjade pihkudega? 

Esmaspäev on viimane päev, mil riigikogu liikmed said tänavu lisada oma suva järgi riigieelarvesse nn katuserahasid. Kuidas on kasutatud mullu enim kõneainet pakkunud katuserahasid? Meenutagem: abordivastane MTÜ Elu Marss sai 171 000 eurot ning mälestusselts Ungern Khaan omakorda 45 000 eurot, et püstitada mälestusmärk baltisaksa parunile Roman von Ungern-Sternbergile.