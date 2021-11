Elektrihind aina kallineb – mida teha? Üks lahendus on paigaldada kodu katusele päikesepaneelid! 

Ligikaudu aasta tagasi tehtud uuringud näitavad, et lausa 65–66% küsitletutest sooviksid oma koju või ettevõttesse tuua päikesepaneelid. Vaadates aina kerkivaid elektrihindu, võib vaid eeldada, et see protsent on praegu veelgi kõrgem.

Päikesepaneelid on parim ja lihtsaim viis hakata ise tootma 100% puhast energiat ning hoida kokku elektrikuludelt. Ekspertide sõnul jääb elektrihind kalliks üsna pikaks ajaks, niisiis on mõistlik vaadata erinevate alternatiivide poole. Kuigi algselt on vaja päikesejaama ehk päikesepargi loomisesse investeerida, siis tänaste elektrihindade juures teenitakse see kulutus umbes seitsme aastaga tasa (kui elektrihind kallineb, lüheneb tasuvusperiood veelgi). Lisaks aitavad päikesepaneelid kasvatada kinnisvara väärtust.

Peale tõiga, et päikesejaamade kasutamine koormab vähem rahakotti, on sel ka positiivne mõju keskkonnale. Kuna toodetav elekter on 100% puhas, ei paisku õhku süsihappegaasi ega muid heitgaase.

Tõsi, päikeseenergia kasutamisel on ka oma teatav miinus – nimelt töötab päikeseelektrijaam meie laiuskraadidel talveperioodil vaid 30% võimsusega. Teisisõnu on päikesepaneelide kasutamise efektiivsus aastas kolme kuu jooksul küllaltki madal.

Kui sinu kodu katusele või aeda on püstitatud päikesejaam, saad kogu toodetava elektri ise ära kasutada. Suvekuudel jääb elektrit üldiselt üle ning selle võib võrku müüa ja saada Eesti Energia käest raha tagasi. Teisalt talvekuudel tuleb puuduolev elekter juurde osta. Olemas on ka selliseid süsteeme, mis pole võrguga ühendatud – toimub täielikult omatootmine, energia salvestus akudesse ja seda saab hiljem sobival ajal tarbida.

2020. aasta algusest on Eestis kehtinud seadus, mille kohaselt peavad kõik ehitusluba taotlevad uusehitised vastama liginullenergia standardile. See ongi üks põhjus, miks väga paljudesse uusehitistesse projekteeritakse kohe alguses päikesepaneelid. Ka vanemate majade omanikud uurivad võimalusi päikesejaama loomiseks – siinkohal tuleb muidugi arvesse võtta maja katuse pindala, konstruktsiooni ja tugevust. Kui hoone on väga vana, võivad olla mingid piirangud, kuid üldiselt on päikesejaama paigaldamine siiski võimalik.