USA luureametnike hinnangul võib Venemaa uuel aastal Ukrainasse tungida

USA on edastanud viimase nädala jooksul Venemaaga seotud luureteavet mitmele NATO liikmesriigile. Teatavasti muretsevad ameeriklased, et president Vladimir Putin võib kaaluda järgmise aasta alguses sissetungi Ukrainasse, kirjutab Bloomberg. USA ametnikud väidavad luureandmetele toetudes, et Vene väed kogunevad taas piirialadele, mis annaks Putinile soovi korral võimaluse korraldada naaberriigi vastu efektiivne ja kiire rünnak. Ameerika luure koostatud potentsiaalse stsenaariumi kohaselt võivad Vene väed siseneda Ukrainasse Krimmist, mujalt Ukraina-Vene piirilt ja Valgevenest. Operatsioonis võib USA luure hinnangul osaleda umbes 100 000 sõdurit.