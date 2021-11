Kaspar Näf | Šveitslased otsustavad rahvahääletusel koroonapassi üle 

28. novembril on Šveitsis järgmine hääletamispäev. Liitriigi tasemel võivad šveitslased sel puhul otsustada kolme eelnõu üle. Esimene on nn. hooldus- või õendusrahvaalgatus, teine nn. justiitsrahvaalgatus, mis tahab liidukohtunike valimiskorda muuta, ja kolmas on referendum 19. märtsil vastu võetud Šveitsi COVID-19 seaduse muudatuste teemal. Viimane puudutab täpsemalt Šveitsi koroonapassi saatust.