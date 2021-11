Tiktokker Roosabanaanike: profikaamera või abiliste puudumine ei peaks kedagi loomingu teostamisel takistama  

Tantsud on tõesti mega lahedad! Isiklik lemmik on „renagade” – ma õppisin seda mitu nädalat kuni lõpuks sain selgeks, tantsin seda siiamaani. See on nii mõnus tunne, kui saad raske tantsu selgeks! Lubasin sõbrannale, et teen seda tantsu oma gümnaasiumi aktusel, aga ta lubas mu ära blokkida sel juhul.

Aga hetkel liikleb mu lehele palju pilte näiteks sellest, milline nägi mõni inimene välja kunagi varem ja milline praegu. Need on nii nunnud! Äge on näha, kuidas stiil ja iseloom kajavad läbi ja on aastate jooksul sarnased.

Sinu välimus on super efektne ja meeldejääv. Kui palju vaeva selleks näed?

Vahel on mul tund aega valminud meik. Aga vahel ei pane ma üldse ennast valmis – krunn peas, kaks päeva vana ripsmetušš ja dressid. See on hea tasakaal – ma ei ole koguaeg „ilus“ ja seda peaks nägema noored tüdrukud, kes mulle alt üles vaatavad. Ka minul on akne, mustad juuksed ja mida kōike veel. Mulle meeldib seda näidata!

Vahel tulevadki välja just suvalised minutiga tehtud videod, mida ma ei ole palju ette valmistanud. Kui mul tuleb idee, siis see hakkab mul silme ees jooksma ja pean selle kohe ära tegema. Saan nendeks inspiratsiooni netist, aga ka näiteks mōnest jutuajamisest, mis kolm päeva tagasi toimus.

Tuntud tegijate kontosid vaadates jääb mulje, et hea sisu loomiseks TikTokis on vaja professionaalse varustuse ja oskustega meeskonda. On see nii?

Loomulikult oleks hea, kui on olemas võimas profikaamera ja abilised, aga nende puudumine ei peaks kedagi peatama. Aga kui sa oled väga „in” sellega ja tahad parima kvaliteediga sisu, siis Huaweil on päris head variandid selleks.