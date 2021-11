VIDEOD | Wisconsini jõuluparaadil põrutas maastur rahva sekka, suri viis inimest ja kümned said vigastada 

Üks inimene võeti vahi alla, ent praeguse seisuga usuvad võimud, et tegu polnud terroriaktiga. Kahtlusaluse kohta pole seni üksikasju avaldatud. Thompsoni sõnul on uurimine olnud seni „väga sujuv“. Kohaliku tuletõrjeülema Steven Howardi sõnul viis tema üksus lähedalasuvatesse haiglatesse 11 täiskasvanut ja 12 last. Kokku on seni teatatud viiest surmast ja umbes 40 vigastatust.