Kohus: müüja peab Kristi Loigo äriühingule majaraha tagastama 

Riigikohus ei võtnud „Kodutunde“ produtsendina tuntud Kristi Loigo äriühingule väidetavate puudustega maja müünud kinnisvaraarendaja kassatsioonkaebust menetlusse, mistõttu tuleb viimasel saadud raha koos viiviistega, kokku ligi 350 000 eurot, tagasi maksta. Loigo äriühing OÜ Õuetuba esitas hagi Ragnar Paati vastu lepingu tagasitäitmisest tuleneva võlgnevuse, kahju hüvitamise ja viivise nõudes, kogusummas umbes 300 000 eurot. Mullu septembris leidis Harju maakohus, et tegemist pole selliste puudustega, mis annavad OÜ-le Õuetuba aluse lepingust taganemiseks. Kohus hindas OÜ Õuetuba tekkinud kahju suuruseks 5498,60 eurot. OÜ Õuetuba vaidlustas otsuse Tallinna ringkonnakohtus, kes tühistas suures osas maakohtu otsuse ja rahuldas hagi osaliselt. See tähendab, et Paatil tuleb raha koos viivistega, mis on kokku ligi 350 000 eurot, ostjale tagastada. Ostja taganemine tehingust oli kohtu hinnangul põhjendatud.