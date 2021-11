Politsei kogub treeneri Riho Rannikmaa asjas infot 

Ühe lapsevanema süüdistuse kohaselt oli Rannikmaa Vinni spordikompleksis Sakura spordiklubi treeningul löönud tüdrukut selja tagant rusikaga nii tugevalt vastu kukalt, et lapsele tekkis pähe muhk, on varem kirjutanud Delfi. Politsei on alustanud menetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel, kontrollimaks meedias esitatud väiteid. Viru ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Maria Gonjaki sõnul kahtlustust kellelegi esitatud ei ole. Menetlustoimingud on aktiivselt käimas ja info kogumine jätkub, selgitas Gonjak Õhtulehele. „Käesoleva juhtumi puhul on algatatud politsei- ja piirivalveameti poolt ametlik uurimine. Seoses sellega ootame ära ametliku uurimise tulemuse ning sellele tuginedes planeerime edasise tegevuse,“ on öelnud Eesti judoliidu president Kaido Kaljulaid Õhtulehele.