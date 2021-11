Spordiklubi Sparta püüab kohtu abil majandustegevust jätkata  

Terviseamet ja valitsus vaidlesid sellisele taotlusele vastu. Valitsust esindanud Ellex Raidla vandeadvokaat Ants Nõmper ja teda abistanud jurist Regina Getter Maajärv selgitasid kohtule, et praeguses epideemia olukorras ei saa majanduslikud argumendid olla tähtsamad klubikülastajate elu ja tervise kaitsest. Kohus tõdeski, et Sparta tegelikult lihtsalt ei soovi kehtestatud nõudeid täita ning mingit pankrotiohtu ei ole, sest piirangute täitmine ei too kaasa ebamõistlikke kulutusi spordiklubidele. Kohus leidis, et turvaline sportimine on ka Sparta klubiliikmete huvides, kellest mitmedki on palunud Spartal käituda õigusaktidele vastavalt, kuid Sparta on sellest keeldunud. Lisaks pankrotiohule üritas Sparta tugineda ka väidetele, nagu rikuksid Terviseamet ja valitsus ka spordiklubi külastajate õigusi privaatsusele. Kohus lükkas need väited ümber – COVID tõendi kontrollimine ei riku ülemääraselt inimeste privaatsust, kuna see toimub inimese nõusoleku ja õigusaktide alusel. „Inimeste eristamine COVID tõendi alusel on pandeemia olukorras lubatud ja vajalik ega kujuta diskrimineerimist. Isikuandmete ebaseaduslikku töötlemist ei toimu ja andmekaitset pole mõtet tuua ettekäändeks, et oma kohustusi mitte täita,“ kommenteeris Ants Nõmper.