ETTEVAATUST! Mitmed autod on libeduse tõttu teelt välja sõitnud, eriti tähelepanelik tuleb olla Põhja- ja Kirde-Eestis 

Politsei sai kell 18.20 teate, et Aluvere külas on sõiduauto BMW rullunud üle katuse. Esialgsetel andmetel sõitis auto teelt välja libeduse tõttu. Autos viibis kolm inimest, kiirabi toimetas lapse ja naise tervisekontrolliks haiglasse.

Kell 19.05 sai politsei teate, et Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Viitna külas on libeduse tõttu teelt välja sõitnud neli sõiduautot. Õnnetustes keegi viga ei saanud. Sündmuskohal on liiklus häiritud.

Transpordiamet teatab, et 21. novembri õhtul on riigi põhi- ja tugimaanteed valdavalt soolaniisked või soolamärjad, paiguti ka kuivad. Teetemperatuur on taeva selginedes langenud alates Põhja-Eestist miinuspoolele, vaid Kagu-Eestis on veel temperatuur 0-kraadi juures. Päeval sadas kohati üle Eesti kergeid sademeid, mis on muutnud teed libedaks. Eriti tähelepanelik tuleks liiklejatel olla Põhja- ja Kirde-Eesti piirkonna teedel.