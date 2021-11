Kiri | Raadi Vabadussõja mälestussammas vajab taastamist 

1988. aastal kaevati need osad välja ja kasutati mälestussamba taastamisel ära. Kahjuks seda ei taastatud algsel kujul. 1991. aastal toimus taastatud mälestussamba pidulik avamine, kuid taastatud mälestussammast ei saa 1926. aastal rajatud sambaga võrreldagi. Praegu on seegi obelisk osaliselt lagunenud.

Samas Tallinna Vabaduse väljakul Vabadussõja võidusamba renoveerimiseks on tulevaks aastaks ettenähtud 600 000 eurot. 2009. aastal avatud samba kohta on ikka väga lühike aeg, et see sellist remonti vajaks. Kui Tartu linnavalitsus oleks taotletud raha Raadi mälestussamba taastamiseks, siis oleks valitsus selle ka leidnud. On vaja austavat suhtumist Vabadussõjas langenute mälestiste hoidmisse.