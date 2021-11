Juhtkiri | Ajutise asemel püsivad piirirajatised 

Kui talgute korras pannakse viivitustõke 40 kilomeetrile lisaks seni valminud 25 piirikilomeetrile, siis teeb see kokku umbes poole 115 kilomeetrisest piirirajatisi vajavast mahust. Piir on küll kaitstud, aga pool sellest on suurema kindlustunde andvate füüsiliste piiritõketeta, siis kas Valgevene-Poola kriisi valguses jääb meil endiselt jõusse 2026.aastaks paika pandud piiri valmimise tähtaeg? Kui riik rõhutab positiivse uudisena, et järgmiste lõikude rajamine on lepingutega kaetud, siis ega ehitusleping kaitse meid piiriületajate eest, vaid ikka tegelikkuses valminud piirirajatised.