TÕDE PÄEVAVALGEL: miks Biden aiva köhib ja komistab 

Esimese Bideni terviseülevaate tema presidendiajal koostanud Kevin O`Connori sõnul tulevad kõndimisvaevad suuresti sellest, et agara spordimehena on president saanud omal ajal hulga vigastusi ja aasta tagasi murdis ta koera jalutama viies parema jala, mis samuti mõjutab kõndimist. Neuroloogilistel uuringutel selgus, et kõnni jäikuse tekitavad selgrooreuma ja jalaluumurrust vanemal inimesel tekkivad järelmid, mistõttu peab president lonkamist kuidagi kompenseerima. Suuremad vaevused on tal hommikuti ja päeva jooksul need peaaegu kaovad. Huvitava tõsiasjana avastati ühtlasi, et Bideni jalad tunnetavad pisut erinevalt kuuma ja külma. Mingeid märke tekkivast Parkinsoni tõvest või multiskleroosist ei avastatud. Eraldi oli terviseülevaates rõhutatud, et Biden ei suitseta ega tarvita alkoholi.