Missuguste kavalustega püütakse Eestisse pääseda? Namiibia ja Uganda mees väitsid ennast olevat tagakiusatud geid – politsei nende pisaraid ei uskunud 

Igal varjupaigataotlejal on oma lugu. Vahel on nii, et see lugu on traagiline ja täis pikitud sõjakoledusi, mis põhjendavad hästi seda, miks on kodus ohtlik. Teinekord jälle on lugu lihtsam ‒ elu-olu on keeruline ja parem oleks kusagil mujal.