Seks hävitab Kanaari saarte kauneid luiteid 

Nüüd on aga luidetest saanud seksihimuliste kooskäimiskoht, kus lisaks lõbutsemisele tühjendatakse soolestikku ja kusepõit, kirjutab oma ülevaates ajakiri Journal of Environmental Managament. Uurimuse „The Five S`s: Sand, Sun, Sea and Sex with Strangers“ autorid leidsid ranniku ligikaudu kolmel ruutkilomeetril 298 kohta, kus seksihimulised agaralt koos käivad. 56 kohta on isegi neis paigus, mis looduskaitseala põhikirja järgi on avalikkusele rangelt suletud. „Britid peavad lõpetama seksimise Maspalomase luidetes!“ kutsub üles ka Daily Mail.