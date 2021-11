85 MINUTIT! Harrisest sai esimene naine ajaloos, kes on täitnud USA presidendi kohustusi 

Nimelt täitis Harris reedel presidendi kohustusi 85 minuti vältel, mil president Joe Biden tervisekontrollis käis, vahendas BBC News. Nimelt tehti üldnarkoosi pandud 78aastasele presidendile koloskoopia ehk jämesoole uuring. Bideni arst teatas hiljem avalikkusele, et presidendiga on kõik korras ja ta võib oma tööd jätkata.

Harris, kes on esimene naine ning esimene mustanahaline asepresident, täitis presidendikohuseid oma Valge Maja kontorist.

Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki kommenteeris, et ametivõimu üleandmine sarnastest olukordades on tavaline. „Sama tehti 2002. ja 2007. aastal, kui president George W. Bush läbis sama protseduuri,“ sõnas Psaki.

President naasis Valgesse Majja naerulsui ja teatas, et ta tunneb end suurepäraselt.

Presidendi ihuarst Kevin O'Connor ütles, et koloskoopia käigus leiti healoomuline polüüp, mille eemaldamine oli lihtne. Doktor lisas, et presidendi kõnnak on tuntavalt kangem ja vähem nõtke, mille põhjuseks peab ta selgroo kulumist.