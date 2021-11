Ministrit sundis ametist lahkuma hasartmängusõltuvus 

„Mulle on meeldinud väga käia portaalides, kus saab ennustada spordivõistluste tulemusi,“ teatas Mölder sotsiaalmeedias edastatud avalikus pöördumises. Möldri sõnul on sport tema tõeline kirg ja kui ta poleks valinud karjääri poliitikas, siis tõenäoliselt töötaks ta täna treenerina. „Sellel kirel on aga ka pahupool. Vaid ühe hiirekliki kaugusel on spordiennustuse portaalid. Märkamatult said nendest portaalidest minu jaoks põnev ajaviide ning eeskätt abinõu, millega maandada tööalaseid pingeid.“