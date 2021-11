RÄIGE VEDAMINE: palitukraeks määratud rebastest said varjupaiga töötajad! 

ELU TSÄLGAS: Oma elava loomu tõttu poseerisid rebased nende aeda sisse astunud fotograafile meelsasti, kuid ühekaupa. Foto: Maria Kilk

„Kohutavalt sügelisi täis nahaga kaetud skelett Lüganuselt. Öelda, et oleme šokis, on mitte midagi öelda. Koer on väga vanake, aga me püüame ta käppadele saada,“ kirjeldab varjupaik oma koduleheküljel ühe kliendi olukorda sinna elama asumisel.