1,7 MILJONIT SURMA AASTAS: õhusaaste tapab Indias rohkemgi kui koroona 

RIKUB SILMI JA KOPSE: Pealinna katavad vastikud sudu ja toss. Foto: AP/Scanpix

„Naeran läbi valu. See pole mitte elamine, vaid aeglane surm.“ Paar päeva tagasi Twitterisse postitatud sõnad kuuluvad Delhis elavale mehele Kanakile. Tema ja ta miljonid kaaslinlased on lämbumas tapva sudu sisse, mis on India pealinnapiirkonna enda embusesse haaranud.