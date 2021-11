Kambja vallas hukkus autolt löögi saanud 37aastane mees 

„Kahjuks juhtub igal aastal mitmeid traagilisi õnnetusi, sest tumedates riietes ja helkurita jalakäija ei ole autojuhtidele õigeaegselt nähtav. Politsei tuletab kõigile jalakäijatele meelde, et pimedal ajal liikudes tuleb kanda helkurit - see on kõige lihtsam viis end nähtavaks teha. Helkurit on soovitav kanda sõiduki tuledega samal kõrgusel ehk umbes 50-80 cm maapinnast. Pimedal ajal maanteel liikudes tasub kanda ka helkurvesti ning lisavalgusallikana kasutada taskulampi või telefoni, et selle abil ennast autojuhtidele veelgi paremini nähtavaks teha,“ rääkis Tehvan.