Juhtkiri | Mängur Möldri õppetund 

Tegu pole ju sugugi esimese korraga, kus selline sõltuvus tipppoliitikas välja lööb. Juba 2002.aastal lahvatas kulkast rahakadumise skandaal, mille tulemusel tollane kultuuriminister Signe Kivi ka tagasi astus. Sellest ajast on palju vett merre voolanud ning on olemas võimalused nii sõltuvuse varaseks avastamiseks kui nõiaringist väljamurdmise aitamiseks. Anonüümsuse kadu, nimede registreerimine ja mängukeelu kehtestamine on võimalikud sammud mängukire kontrolli all hoidmiseks.

Sellistest juhtumitest tuleb ausalt ja vabalt rääkida ning hammasrataste vahele jäänud poliitikuil avaliku elu tegelastena on ka siin roll, et aidata muuta levinud arusaamu. Eeskätt seda, et abi küsimine pole häbiasi, kuid et kedagi oleks võimalik abistada, on esmalt vajalik probleemi olemasolu tunnistada.